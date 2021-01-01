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مشاهدة مباراة معان وسحاب بث مباشر في درع الاتحاد الأردني 2021

السبت 27 فبراير 2021 09:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة معان وسحاب بث مباشر في درع الاتحاد الأردني 2021



عمان / سما

نقدم لكم متابعينا في المملكة وكل مكان رابط مشاهدة مباراة سحاب ضد معان بث مباشر المقررة يوم الأحد 27 فبراير في إطار مواجهات الأسبوع الثاني من مجموعات درع الاتحاد الأردني.

مباراة معان ضد سحاب مباشر تنقل من ملعب الأمير محمد على قناة الأردن الرياضية المفتوحة عبر مدار النايل سات في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت عمان والخرطوم والقاهرة والقدس.

ويسعى سحاب إلى تعويض الخسارة التي تلقاها أمام الوحدات في أول جولة، حيث فشل في العودة بعد تقدم بطل الدوري الأردني بهدف في الدقيقة الثالثة والثمانين من زمن اللقاء.

ورغم المحاولات العديدة التي نفذها لاعبو سحاب على مرمى الوحدات، إلا أن قوة الدفاع وبراعة حارس المرمى وسوء التوفيق لدى المهاجمين حال دون تمكنهم من الخروج بنقطة.

مباراة سحاب ومعان مباشر:

على الجهة المقابلة، يأمل فريق معان في تحقيق انطلاقة قوية بهذه البطولة المهمة بالنسبة له وجماهيره، إذ تعد الموقعة الأولى بالمسابقة والبداية بثلاث نقاط ستكون أفضل نتيجة.

ولن تكون المهمة سهلة كما يظن البعض بالنسبة لسحاب لا سيما وأن معان ما زال يحتفظ بنجومه ولاعبيه الذين نجح بهم الموسم المنصرم في البقاء بدوري المحترفين.

وحرص المدربان على إشراك كل اللاعبين في الحصة التدريبية الاخيرة التي تسبق مباراة سحاب ومعان؛ نظرا للمفاجآت التي قد يشهدها الشوط الأول تحديدا كما جرت الأمور.

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