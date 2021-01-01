الصحة الإسرائيلية: 3690 إصابة كورونا جديدة و4.6 مليون شخص تلقوا التطعيم

القدس المحتلة / سما /

أفادت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية مساء السبت، بأن 3690 شخصا أصيبوا بفيروس كورونا أمس الجمعة واليوم السبت، إثر إجراء 64,308 فحصا لكورونا، ونسبة الفحوصات الإيجابية 5.9%.

ووصل عدد المتوفين في البلاد بسبب إصابتهم بفيروس كورونا حتى مساء السبت، إلى 5,726.

وتلقى 4,682,737 شخصا الجرعة الأولى من التطعيم باللقاح المضاد لكورونا، فيما تلقى 3,274,648 الجرعة الثانية.

ووصل عدد المرضى المصنّفة حالاتهم بالخطيرة إلى 760 حالة، منهم 302 حالة حرجة جدًا، و244 شخصًا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ويُذكر أن عدد الحالات النشطة المصابة بفيروس كورونا يقف عند 39,756 حالة.