اعلام اسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول استهداف سفينة الشحن الإسرائيلية في خليج عمان

القدس المحتلة / سما /

كشف الصحفي الإسرائيلي ألون بن ديفيد، النقاب عن تقديرات الجيش الإسرائيلي إزاء الهجوم المنسوب لإيران على سفينة الشحن الإسرائيلية قبل يومين.

وبحسب بن ديفيد الصحفي والمحلل العسكري في القناة العبرية العاشرة، التقديرات في إسرائيل، أن البحرية الإيـرانية أطلقت صاروخين على سفينة الشحن الإسرائيلية في خليج عمان.



وأوضح الصحفي أن فريقا إسرائيليا توجه إلى دبي، من أجل المشاركة في التحقيق حول الهجوم.



من جانبه قال وزير الجيش بني غانتس، مساء اليوم السبت "إن موقع السفينة بالقرب من إيـران يؤدي إلى تقدير أن الإيرانيين يقفون وراء عملية التفجير، هذا هو تقديري وسنواصل التحقق من ذلك".



وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة للأمن البحري، قالت أمس الجمعة، إن سفينة تعرضت لانفجار في خليج عُمان أمس أول أمس الخميس، ليتضح لاحقاً انها تتبع لإسرائيل.