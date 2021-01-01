أهالي قلنسوة بالداخل المحتل يحتجّون ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة

القدس المحتلة / سما /

احتجّ عددٌ من أهالي قلنسوة في الداخل الفلسطني المحتل، اليوم السبت، على المدخل الرئيسي للمدينة، على انتشار الجريمة وتواطؤ الشرطة الإسرائيلية.

وهتف المحتجون، بشعارات تضامنية مع أم الفحم بعد اعتداء شرطة الاحتلال الإسرائيلي على المظاهرة الاحتجاجية أمس الجمعة، ما أسفر عن إصابة 35 متظاهرًا واعتقال 6 آخرين.

ورفع المحتجون، لافتات منددة بالجريمة، وأخرى اتهمت شرطة الاحتلال بتفشي جرائم القتل والسلاح غير المرخص في المجتمع العربي.

وقام المحتجون بإغلاق الشارع الرئيسي أمام حركة السير، تنديدًا بالجريمة وضد تواطؤ الشرطة في كبح جماح الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعًا بأكمله.

من جانبها، حاولت شرطة الاحتلال، مع انطلاق الوقفة الاحتجاجية، اعتقال أحد النشطاء، لكن بعد تدخل المتظاهرين تراجعت عن محاولة اعتقاله.