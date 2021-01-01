25 وفاة و2584 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

عمان /سما/

سُجلت في الأردن، السبت، 25 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و 2584 إصابة جديدة؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها إلى 386496، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 4675، بعد وفاة 25 مصابا.

وتوزعت الإصابات المحلية كما يلي: "1772 في محافظة العاصمة عمّان، 200 في البلقاء، 188 في إربد، منها 10 في الرمثا، 155 في الزرقاء، 72 في مأدبا، 65 في جرش، 52 في المفرق، 25 في عجلون، 22 في معان، منها 10 في البترا، 19 في الكرك، 14 في العقبة".

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت السبت، للعلاج في المستشفيات المعتمدة 192 حالة؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكدة التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً 1424 حالة.

ووصل إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبه بإصابتها ليوم الجمعة إلى 1105، بنسبة إشغال 25%، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبه بإصابتها 284، بنسبة إشغال 30%.

وبلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبه بإصابتها ليوم الجمعة 135 بنسبة إشغال 14%.

وغادرت 44 حالة جديدة من المستشفيات المعتمدة، وبلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات 2447 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 346287 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا 35534 حالة.

وأُجري 26452 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوص 4566735 فحصا، وبذلك تصل نسبة الفحوص الإيجابيّة السبت إلى نحو 9.77%.