المستشار النمساوي ورئيس الوزراء الدنماركي يزوران إسرائيل للتعاون لإنتاج لقاح كورونا

القدس المحتلة /سما/

أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، اليوم السبت، أنه سيزور إسرائيل في 4 مارس/آذار الوشيك برفقة رئيس الوزراء الدنماركي لتوسيع التعاون في إدارة وباء كورونا، قائلا "أولويتنا الأولى هي تسريع إنتاج وشراء اللقاحات" ويؤيد كورتس بشكل قوي إقامة مشروع مماثل للاتحاد الأوروبي أيضا.

وتعتزم النمسا والدنمارك بناء علاقة وثيقة مع إسرائيل فيما يتعلق بالأبحاث وإنتاج لقاحات وعقاقير، حيث يخطط زعيما البلدين للقاء رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، لبحث هذا الأمر الأسبوع المقبل. وفق تلفزيون i24 الاسرائيلي

وكتب المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس، على حساب على تويتر: "منذ الربيع، كنا على اتصال وثيق بشركائنا الدنمارك وإسرائيلمن أجل توسيع التعاون بيننا" وتابع "لذلك سأزور إسرائيل في 4 مارس مع رئيس الوزراء الدنماركي ميت فريدريكسن"

وأشار كورتس، وفي سلسلة تغريدات على توتير، إلى أن المسألة تتعلق بالاتفاق على "أقرب تعاون ممكن" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن "البحث وإنتاج اللقاحات والعقاقير".

وتسجل النمسا، التي أعادت فتح جميع المتاجر والكثير من الخدمات قبل ثلاثة أسابيع، أكثر من ألفى حالة إصابة جديدة بكورونا يوميا، وستقرر الحكومة ما إذا كانت ستتخذ المزيد من الخطوات بعد غد الإثنين.

والدنمارك على الجانب الآخر، لديها واحد من أقل معدلات الإصابة في الاتحاد الأوروبي، غير أن الدنماركيين قلقون بشأن السلالة البريطانية الأكثر عدوى للفيروس، التي تنتشر حاليا في البلاد.