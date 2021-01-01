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مشاهدة مباراة الاتفاق ضد التعاون بث مباشر في الدوري السعودي 2021

السبت 27 فبراير 2021 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة الاتفاق ضد التعاون بث مباشر في الدوري السعودي 2021



الرياض / سما

أعلنت القناة الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة التعاون والاتفاق بث مباشر التي تقام اليوم السبت ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين من دوري المحترفين السعودي 2021.

مباراة الاتفاق والتعاون مباشر تبث الساعة 05:15 بتوقيت الرياض من استاد الأمير محمد بن فهد على قناة السعودية الرياضية الثالثة (KSA Sports 3 HD) بصوت المعلق راشد الدوسري.

ويقود هذا اللقاء تحكيميا، الحكم محمد السماعيل ويساعده على الخطوم علي العلي وبدر الشمراني وأيضا رائد الزهراني رابعا، فيما يكون عند تقنية الفار محمد الهويش وزميله المساعد عماد عسكر.

ويقود الاستيديو التحليلي لمباراة التعاون والاتفاق المذيع مسفر الخثعمي، ويكون معه من داخل الملعب المراسل بدر العثمان، بالإضافة إلى عدد من المحللين على رأسهم الكابتن صالح الداود.

رابط مباراة الاتفاق ضد التعاون مباشر:

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله للفريقين، إذ تقدم آنذاك اللاعب سعيد اليامي لصالح التعاون في الدقيقة 13، قبل أن ينجح فيليب كيس في تعديل النتيجة من ركلة جزاء.

ولم يفز التعاون على الاتفاق منذ شهر فبراير عام 2019، إذ كان الانتصار الأخير له في ذلك الوقت بأربعة أهداف مقابل هدف، قبل أن يحقق الأخير الفوز في مواجهتين العام المنصرم.

ويسعى التعاون إلى الفوز والعودة إلى الإمام إذ يملك في رصيده بجدول ترتيب الدوري السعودي 28 نقطة بفارق الأهداف خلف النصر، في حين الاتفاق الخامس برصيد 30 بفارق اثنتين عن الاتحاد.

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