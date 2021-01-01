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الجيش اللبناني يسجّل خرقين جويين للاحتلال فوق جنوب البلاد

السبت 27 فبراير 2021 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش اللبناني يسجّل خرقين جويين للاحتلال فوق جنوب البلاد



بيروت /وكالات/

كشف الجيش اللبناني، اليوم السبت، عن تسجيله خرقين جويين لطيران استطلاع تابع للاحتلال الإسرائيلي فوق مناطق الجنوب.

وقالت قيادة الجيش، مديرية التوجيه في بيان صحفي: "تم تسجيل خرقين جويين من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب".

وأضافت أنّ ذلك حدث يوم الجمعة اعتبارًا من الساعة 11.10 ولغاية الساعة 35.21 بالتوقيت المحلي، لافتةً إلى أنّه تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وفي سياقٍ آخر، عقدت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية  زينة عكر، اجتماعًا للبحث في موازنات الأجهزة العسكرية والأمنية، في حضور وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، وقائد الجيش العماد جوزيف عون.

كما ناقش المجتمعون موازنات الأجهزة الأمنية والعسكرية وتم البحث بالمواد المتعلقة بها، وتم الاتفاق على وضع عدد من الاقتراحات حول التعديلات في بعض المواد في موازنة عام 2021.

#لبنان #اسرائيل #الجيش اللبناني

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