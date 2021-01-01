هنية يهنئ البطل أحمد حرارة بعد تتويجه بحزام العرب

غزة/سما/

هنأ مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، ورئيس مؤسسة أمواج الإعلامية الرياضية عبد السلام هنية، البطل الفلسطيني أحمد حرارة ابن حي الشجاعية الواقع شرقي مدينة غزة بتتويجه بحزام العرب لمحترفي الملاكمة.

وأكد هنية أن هذا الإنجاز يضاف إلى سجل الأبطال عبر تاريخ رياضتنا الفلسطينية، من خلال تحقيق اللقب الأول في رياضة ملاكمة الإحتراف، معربًا عن سعادته بهذا الإنجاز الذي حققه حرارة.

وأشاد هنية بالبطل حرارة وإصراره في أحلك الظروف، وتصميمه على الفوز بهذا اللقب، في إنجاز جديد يضاف إلى سجل الرياضة الفلسطينية، متمنيًاً له التوفيق في مسيرته التعليمية لإكمال شهادة الدكتوراة.

بدوره، عبر حرارة عن سعادته بالمكالمة الهاتفية التي تلقاها من هنية وتقديم التهنئة له على الإنجاز، مؤكداً على مواصلة العمل والإجتهاد حتى يبقى العلم الفلسطيني يرفرف في جميع المحافل الدولية.

ومن الجدير بالذكر أن البطل حرارة فاز نهاية العام الماضي بست مباريات ممتالية بالضربة القاضية، ويشارك في البطولات الدولية للملاكمة، ويقوم بإكمال مسيرته التعليمية لشهادة الدكتوراة في العاصمة المصرية القاهرة.