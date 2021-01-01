الجزائر تستقبل مجددا الطلاب الفلسطينيين بعد انقطاع فرضه الوباء

الجزائر/سما/

عاد، أمس الجمعة، 63 طالبا فلسطينيا إلى العاصمة الجزائرية لمواصلة دراساتهم الجامعية بعد انقطاع دام لأشهر طويلة بسبب القيود على الرحلات التي فرضتها الأزمة الصحية العالمية.

وأكدت سفارة فلسطين في الجزائر أن هذه المجموعة من الطلاب قد استقبلت في مطار هواري بومدين، مساء الجمعة، من طرف ممثلين عن وزارة التعليم العالي الجزائرية والسفارة الفلسطينية، وقد تم نقلهم في حافلات إلى مقر إقامتهم الجامعية لقضاء فترة الحجر الصحي الوقائي قبل مباشرة الدراسة.



سبق ذلك إعلان الممثلية الدبلوماسية الفلسطينية في الجزائر أنها حصلت على ترخيص لعودة 103 طلاب فلسطينيين لمواصلة دراستهم التي انقطعت بسبب الوباء،

وقالت في بيان لها بهذا الشأن يوم الأربعاء الماضي "تعلن سفارة دولة فلسطين بالجزائر أنه وبعد جهود حثيثة ومتابعة مستمرة تم الحصول على 103 موافقة للطلاب الفلسطينين الدارسين في الجامعات الجزائرية لدخول الجزائر للالتحاق بجامعاتهم حسب الشروط الصحية المتبعة"، فيما يجري الإعداد، بالتعاون بين الجزائر والسلطة الفلسطينية، لعودة 14 طالبا آخرين "في القريب العاجل" ووضع حد لانشغالهم على مستقبلهم الدراسي الذي عبروا عنه عدة مرات للسلطة الفلسطينية في رام الله.