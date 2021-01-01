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الخارجية الكويتية تؤكد رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بسيادة السعودية

السبت 27 فبراير 2021 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الكويتية تؤكد رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بسيادة السعودية



الكويت/سما/

أكدت وزارة الخارجية الكويتية اليوم السبت، رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بسيادة السعودية، وذلك على خلفية صدور تقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.


وشددت الخارجية الكويتية على أهمية الدور المحوري والهام الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان إقليميا ودوليا في دعم سياسة الاعتدال ونبذ التطرف، وسعيها الدائم لدعم الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم.


وكانت الاستخبارات الأمريكية قالت في تقريرها "نحن نقدر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية في اسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".

ورفضت السعودية رسميا "ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة" بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، مضيفة أن المسؤولين عن "هذه الجريمة النكراء" حوكموا أمام محاكم سعودية و"تم تقديمهم للعدالة"، وتنفي الرياض أي تورط لولي العهد.

#الخارجية الكويتية #السعودية #الاستخبارات الامريكية #محمد بن سلمان #ولي العهد السعودي #جمال خاشقجي #تقرير جمال خاشقجي

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