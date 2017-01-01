  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

الجسمي يتضامن مع ولي العهد السعودي بعد تقرير "البنتاغون" بهذه الطريقة...

السبت 27 فبراير 2021 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجسمي يتضامن مع ولي العهد السعودي بعد تقرير "البنتاغون" بهذه الطريقة...



وكالات / سما /

أعاد الفنان الإماراتي، حسين الجسمي، نشر أغنيته "اصعد بعزمك" على "تويتر" بعد تقرير الاستخبارات الأمريكية في سياق حملة تضامن مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

 

وكان الجسمي أهدى هذه الأغنية للأمير محمد بن سلمان ونشرها على "يوتيوب" عام 2017 وهي من أشعار الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود، و‏ألحان وتوزيع وليد فايد‬.

 ويقول الجسمي في مقطع الأغنية: "اصعد بعزمك إن المجد متصل، وهل تمل صعودا أيها البطل... أنت المفكر قد نادتك نهضتنا...أنت المجدد والمأمول والأمل".
 

وأثار نشر تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل جمال خاشقجي، وعلاقة ولي العهد السعودي بذلك، عاصفة من الردود عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما تطرق الإعلام السعودي للتقرير باقتضاب.

وتصدر هاشتاغ "#كلنا_محمد_بن_سلمان" موقع "تويتر" في السعودية، واعتبر المغردون أن التقرير اعتمد على استنتاجات وعبارات ظنية ولم يقدم أدلة، فيما رأى آخرون أنه محاولة لاستهداف الأمير محمد بن سلمان والمملكة.

#حسين الجسمي

الأكثر قراءة اليوم

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان الداعية المصري

قناة عبرية تكشف عن "المفاجأة الجديدة" التي تعدها حماس لإسرائيل

إدارة بايدن تصدر تقرير "CIA" بشأن مقتل خاشقجي .. يؤكد موافقة بن سلمان على قتله(وثيقة)

مسؤول اسرائيلي: قطاع غزة "قنبلة موقوتة".. ولا خيار لإسرائيل سوى إعادة احتلال القطاع

تقرير: العلاقات الأمريكية الإسرائيلية قيد الاختبار.. وعلى اسرائيل منع حماس من الفوز بالانتخابات

مشهد يحبس الأنفاس..أم تركية ترمي أطفالها من الطابق الرابع وتنقذهم من حريق أتى على شقتها

من السيدة المحجبة التي ظهرت بالإيجاز الصحفي للبيت الأبيض؟

الأخبار الرئيسية

وزارة التنمية تنفي ما تم تداوله حول موعد صرف شيكات الشؤون وتكشف عن عدد دفعاتها للسنة الحالية

الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا اليوم السبت

كورونا

الصحة: أكثر الإصابات للشباب وصغار السن ونسبة إشغال وحدات العناية المركزة 95%

كوم

رصد مكثف... القدرات البحرية لكوماندوز القسام تشغل إسرائيل

حسن خريشة

أسماء وازنة .. خريشة يكشف عن تشكيل قائمة مستقلة لخوض الانتخابات التشريعية

اعلان سما رسائل