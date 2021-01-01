  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

موقع يكشف عن تفاصيل جديدة للسفينة الإسرائيلية التي تعرضت لإنفجار في خليج عمان وصاحبها يعلق؟

السبت 27 فبراير 2021 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موقع يكشف عن تفاصيل جديدة للسفينة الإسرائيلية التي تعرضت لإنفجار في خليج عمان وصاحبها يعلق؟



القدس المحتلة / سما /

أفاد تقرير إعلامي إسرائيلي، السبت، بأن سفينة "هيل يسري" المملوكة لإسرائيل، والتي تعرضت لتفجير بخليج عمان الخميس الماضي، "أصيبت من فوق سطح الماء"، محملا إيران مسؤولية التفجير.

ونقل موقع "إسرائيل 24" العبري عن مصادر قولها، إن إسرائيل ترى بإيران مسؤولة عن الانفجار الذي تعرضت له السفينة المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونغر وتحمل علم باهاما.

ووفق الموقع فقد قال مالك السفينة، رامي أونغر، إنه "لا يعلم هل هناك علاقة بما تعرضت له سفينته والتوتر القائم بين إيران والولايات المتحدة أو لأن ملكية السفينة إسرائيلية".

ونقل الموقع عن خبير في الاستخبارات الأمريكية تأكيده أن "السفينة لم تصطدم بلغم بحري وإنما أصيبت من سطح الماء".

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة للأمن البحري، قالت إن سفينة تعرضت لانفجار في خليج عمان يوم الخميس.

وقالت مجموعة "درياد غلوبال" التي تتخذ من لندن مقرا وتعنى بالأمن البحري، إن "السفينة المعنية هي إم. في هيليوس راي، وهي سفينة لنقل السيارات مملوكة لشركة هليوس راي المحدودة وهي شركة إسرائيلية مسجلة في جزيرة آيل أوف مان. وكانت السفينة في طريقها إلى سنغافورة من الدمام في السعودية.

#هيل يسري #سفينة #خليج عمان #إسرائيل #إيران

الأكثر قراءة اليوم

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان الداعية المصري

قناة عبرية تكشف عن "المفاجأة الجديدة" التي تعدها حماس لإسرائيل

إدارة بايدن تصدر تقرير "CIA" بشأن مقتل خاشقجي .. يؤكد موافقة بن سلمان على قتله(وثيقة)

مسؤول اسرائيلي: قطاع غزة "قنبلة موقوتة".. ولا خيار لإسرائيل سوى إعادة احتلال القطاع

تقرير: العلاقات الأمريكية الإسرائيلية قيد الاختبار.. وعلى اسرائيل منع حماس من الفوز بالانتخابات

من السيدة المحجبة التي ظهرت بالإيجاز الصحفي للبيت الأبيض؟

مشهد يحبس الأنفاس..أم تركية ترمي أطفالها من الطابق الرابع وتنقذهم من حريق أتى على شقتها

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا اليوم السبت

كورونا

الصحة: أكثر الإصابات للشباب وصغار السن ونسبة إشغال وحدات العناية المركزة 95%

كوم

رصد مكثف... القدرات البحرية لكوماندوز القسام تشغل إسرائيل

حسن خريشة

أسماء وازنة .. خريشة يكشف عن تشكيل قائمة مستقلة لخوض الانتخابات التشريعية

رئيس الوزراء يعلن ظهر اليوم عن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا

اعلان سما رسائل