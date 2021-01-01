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الجمعة المقبل: تظاهرة قطرية في أم الفحم رفضًا للجريمة وقمع الشرطة الإسرائيلية

السبت 27 فبراير 2021 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجمعة المقبل: تظاهرة قطرية في أم الفحم رفضًا للجريمة وقمع الشرطة الإسرائيلية



أم الفحم/سما/

 انتهى اجتماع حاشد في مدينة أم الفحم إلى الدعوة إلى تظاهرة قطرية في المدينة، يوم الجمعة المقبل، احتجاجًا على قمع الشرطة الإسرائيليّة لتظاهرة اليوم الرافضة للعنف والجريمة ولتواطئها مع عصابات الإجرام.

وشارك في الاجتماع، الذي عقد في المركز الجماهيري بالمدينة، لجنة المتابعة والحراك الفحماوي واللجنة الشعبية وبلدية أم الفحم.


كما تقرّر أن تعقد صلاة الجمعة في ساحة البلديّة.

وأسفرت اعتداءات الشرطة بالرصاص المطّاطي والقنابل الصوتية عن إصابة 11 شخصًا، أحدهم بحالة خطيرة، وعن اعتقال 7 متظاهرين، خرجوا للتظاهر ضدّ العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة مع عصابات الإجرام، وطالت الاعتداءات رئيس بلدية أم الفحم، د. سمير محاميد، والنائب د. يوسف جبارين.

وأسفرت اعتداءات الشرطة بالرصاص المطّاطي والقنابل الصوتية عن إصابة 11 شخصًا، أحدهم بحالة خطيرة، وعن اعتقال 7 متظاهرين، خرجوا للتظاهر ضدّ العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة مع عصابات الإجرام، وطالت الاعتداءات رئيس بلدية أم الفحم، د. سمير محاميد، والنائب د. يوسف جبارين.

ولقيت الاعتداءات إدانات واسعة من الأحزاب والتيارات السياسية والسلطات المحلية وجمعيات حقوقيّة.

#ام الفحم #الجريمة #الشرطة الاسرائيلية #الاحتلال

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