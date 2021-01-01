استطلاع إسرائيلي: كتلة "لا نتنياهو" تحصل على 61 مقعدا بالكنيست

القدس المحتلة / سما /

أظهرت نتائج استطلاع جرته صحيفة "معاريف" العبرية، استقرار حزب الليكود وحصوله على نفس النتائج التي حصل عليها في الاستطلاعات السابقة.

وبينت نتائج الاستطلاع الذي انتشرت نتائجه يوم أمس الجمعة، حصول الكتلة المعارضة لنتنياهو، على 61 مقعدا بالكنيست.

ووفقا للاستطلاع، ستكون النتائج على النحو التالي:

الليكود 29 مقعدا، يش عتيد 17، تكفاه حدشاه 14، يمينا 11، القائمة العربية 9، شاش 8، يهدوت هتوراة 7، يسرائيل بيتنا 7، العمل 5، كحول لفان 5، ميرتس 4، الصهيونية الدينية 4 مقاعد.

وحول الشخصية الأنسب لرئاسة الوزراء، صوت الجمهور كالتالي:

45% نتنياهو – 36% جدعون ساعر – 32% يائير لبيد – 33% نفتالي بينت