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هاشتاغ "كلنا محمد بن سلمان" يتصدر تويتر بالسعودية بعد نشر تقرير خاشقجي

السبت 27 فبراير 2021 07:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هاشتاغ "كلنا محمد بن سلمان" يتصدر تويتر بالسعودية بعد نشر تقرير خاشقجي



الرياض/سما/

تصدر هاشتاغ "#كلنا_محمد_بن_سلمان" موقع تويتر في السعودية، الجمعة، عقب نشر الاستخبارات الأمريكية ملخص تقريرها عن مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت الاستخبارات الأمريكية: "نحن نقدر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية في اسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".


وأضاف ملخص التقرير: "نحن نبني هذا التقييم على سيطرة ولي العهد على صنع القرار في المملكة، والمشاركة المباشرة لمستشار رئيسي وأعضاء من رجال الأمن الوقائي لمحمد بن سلمان في العملية، ودعم ولي العهد لاستخدام الإجراءات العنيفة لإسكات المعارضين في الخارج، بما في ذلك خاشقجي".

وشارك العديد من المغردين السعوديين في هاشتاغ "#كلنا_محمد_بن_سلمان" بآلاف التعليقات، واعتبر الكثير منهم أن التقرير "اعتمد على استنتاجات وعبارات ظنية" ولم يقدم أدلة، فيما رأى آخرون أنه "محاولة لاستهداف" ولي العهد والمملكة.

وفيما يلي بعض التغريدات المتداولة مع هاشتاغ "#كلنا_محمد_بن_سلمان":

##كلنا_محمد_بن_سلمان #هاشتاغ كلنا محمد بن سلمان #السعودية #خاشقجي #تقرير خاشقجي

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