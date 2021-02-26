هاشتاغ "كلنا محمد بن سلمان" يتصدر تويتر بالسعودية بعد نشر تقرير خاشقجي

الرياض/سما/

تصدر هاشتاغ "#كلنا_محمد_بن_سلمان" موقع تويتر في السعودية، الجمعة، عقب نشر الاستخبارات الأمريكية ملخص تقريرها عن مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت الاستخبارات الأمريكية: "نحن نقدر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية في اسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".



وأضاف ملخص التقرير: "نحن نبني هذا التقييم على سيطرة ولي العهد على صنع القرار في المملكة، والمشاركة المباشرة لمستشار رئيسي وأعضاء من رجال الأمن الوقائي لمحمد بن سلمان في العملية، ودعم ولي العهد لاستخدام الإجراءات العنيفة لإسكات المعارضين في الخارج، بما في ذلك خاشقجي".

وشارك العديد من المغردين السعوديين في هاشتاغ "#كلنا_محمد_بن_سلمان" بآلاف التعليقات، واعتبر الكثير منهم أن التقرير "اعتمد على استنتاجات وعبارات ظنية" ولم يقدم أدلة، فيما رأى آخرون أنه "محاولة لاستهداف" ولي العهد والمملكة.

وفيما يلي بعض التغريدات المتداولة مع هاشتاغ "#كلنا_محمد_بن_سلمان":

صار لهم سنوات يتحدثون عن تقارير وأدلة موثوقة وفي النهاية طلع تقريرهم مجرد افتراضات، تقديرات، تخمينات، ضحة إعلامية لا أكثر .. #كلنا_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/1089RAKHde — Naif Hadi نايفكو (@naifco) February 26, 2021

تقرير CIA بشأن #جمال_خاشقجي رحمه الله اعتمد على استنتاجات وعبارات ظنية، فمن البديهي جداً أن تكون جميع الأجهزة الأمنية تحت سيطرة الملك وولي العهد.

لكن متى ستتوقف هذا المزايدات وكَيل التُهم جزافًا في قضية فصل فيها القضاء السعودي علنًا وصدرت فيها الأحكام النافذة؟#كلنا_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/KGtfGudp8I — جابر القرني (@jabergarni1) February 26, 2021

استهداف المملكة العربية السعودية هو نقطة اتفاق لدى أراذل البشر من أماكن متعددة ، اعتدنا مثل ذلك منذ زمن ،، وازداد ألمهم وصراخهم بعد الإصلاحات التي يقوم بها سيدي #ولي_العهد يحفظه الله ، السعودية بتاريخها وعزها وشموخ شعبها وحنكة قادتها ستبقى دولة عظيمة ????????#كلنا_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/6TbKaq1p5V — عبدالعزيز العصيمي (@mr_abdualaziz1) February 26, 2021

ثُـقل #السعودية كدولة مؤثرة وفاعلة في المنطقة سياسيا واقتصاديا يجعل أمريكا لاتفكر ابدا في خسارة علاقتها معها بسبب اتهامات زائفة ومزايدات لاقيمة لها، خصوصا اذا علمت ماذا يعني محمد بن سلمان للشعب السعودي????????????



#كلنا_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/Ow1Ez3zBOO — صيغة الشمري (@SighaAlshammri) February 26, 2021

نحن معك في السراء والضراء ..نحن السند خلفك والعدد حولك نحن بنيانك الصامد وشموخك الواعد نحن الوقود الذي يدعم مسيرتك ونحن الجنود التي تنتظر إشارتك ،، تعلمنا من روحك الشابة تلك المبادرات تأتي بعزم واصرار لا خذول ولا يأس ولا مستحيل

...



#كلنا_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/vLIzGxKPpJ — ‏طلال الغامدي (@italaal) February 26, 2021

القضاء السعودي قال كلمته مبكرا في قضية #خاشقجي بحضور ومتابعة أولياء الدم وتحققت العدالة، وتقرير ال CIA مجرد مادة للاستهلاك الإعلامي .#كلنا_محمد_بن_سلمان — فهد العجلان (@FahadAlajlan) February 26, 2021

ينطبق على التقرير المثل العربي (تمخض الجبل فولد فأراً)

اعدائنا كانوا مجهزين حملة ردح في قضية #جمال_خاشقجي رحمه الله فانقلبت على رؤوسهم لذلك لا تتركو لهم فرصه وعبرو عن محبتنا لقائدنا الملهم وشماتتنا بهم في تاق #كلنا_محمد_بن_سلمان



يالبى الصوره يابوسلمان. pic.twitter.com/JLVQgkg6nY — تركي بن رشيد الزلامي (@talzlami) February 26, 2021

تقرير المخابرات الأمريكية بشأن #جمال_خاشقجي ( فضيحة بجميع المقاييس ) كيف لوكالة مثل الاستخبارات الأمريكية ( التي تعد الأشهر عالميا ) ، تستقي معلوماتها من مصادر مجهولة ولاتحمل دليل ملموس يمكن الاستناد عليه #كلنا_محمد_بن_سلمان — خالد الزعتر (@khzaatar) February 26, 2021