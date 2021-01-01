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مفتي مصر يعلق على منع إسرائيل رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي بالخليل

السبت 27 فبراير 2021 06:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مفتي مصر يعلق على منع إسرائيل رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي بالخليل



الخليل/سما/

دان مفتي مصر شوقي علام بشدة قيام القوات الإسرائيلية بمنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، اليوم الجمعة، بحجة احتفال المستوطنين بمناسبة عيد المساخر "بوريم" لدى اليهود.


كما استنكر المفتي في بيان أصدره، اليوم الجمعة، "الاقتحامات المتكررة لمئات المستوطنين الإسرائيليين للمساجد الفلسطينية، ولا سيما المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال، وأداء طقوسهم وصلواتهم التلمودية بداخله، مما أدى إلى تزايد التوتر في المسجد، إضافة إلى سلسلة الإجراءات القمعية التي اتخذتها سلطات الاحتلال في الأيام الأخيرة بحق مدينة القدس المحتلة"، داعيا إلى "ضرورة تطبيق مبادئ القانون الدولي لوقف منع سلطات الاحتلال لإقامة الشعائر الدينية بالمساجد".

وحذر من "استمرار مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد مدينة القدس المحتلة، وتغيير معالمها، وطمس هويتها الحقيقية".

وأكد أن "أعمال الحفريات أسفل المسجد الأقصى المبارك وفي محيطه وفي البلدة القديمة بالقدس المحتلة، التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة ما تسمى بسلطة الآثار الإسرائيلية، تمثل تهديدا خطيرا للمسجد في ظل محاولات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لتهويد القدس".

#مفتي مصر #اسرائيل #الحرم الابراهيمي #الخليل #شوقي علام

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