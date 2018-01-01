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بلينكن : تقرير خاشقجي يتحدث عن نفسه

السبت 27 فبراير 2021 04:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بلينكن : تقرير خاشقجي يتحدث عن نفسه



واشنطن/سما/

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الجمعة، إن تقييم المخابرات بشأن مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي يتحدث عن نفسه.

وأضاف أن الخطوات التي اتخذتها واشنطن اليوم مهمة لإعادة ضبط العلاقات الأمريكية السعودية.
وصرح بلينكن بأن الولايات المتحدة اتخذت عددا من الخطوات القوية اليوم لمنع سلوك مماثل من السعودية في المستقبل.

وأفاد الدبلوماسي الأمريكي بأن ما فعلته واشنطن لا يمزق العلاقات مع السعودية لكنه يعيد ضبطها، موضحا أنهم يشهدون بالفعل بعض نتائج لإعادة ضبط العلاقات مع السعوديين.

ولم يتطرق بلينكن إلى سبب إحجام الولايات المتحدة عن فرض عقوبات على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي قال التقرير إنه وافق على عملية قتل خاشقجي في 2018.

من جهة أخرى، قال الوزير الأمريكي إن الولايات المتحدة بصدد مراجعة مبيعات الأسلحة إلى السعودية في ضوء العمليات في اليمن، مشددا في السياق على أن بلاده ستظل ملتزمة بالدفاع عن السعودية.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن "حظر خاشقجي" على أفراد شاركوا في أنشطة ضد المعارضين.

وقال بلينكن إن الوزارة فرضت قيودا على تأشيرات دخول 76 سعوديا.

وأكد الوزير الأمريكي أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع تهديدات واعتداءات السعودية للنشطاء والمعارضين والصحفيين.

وأفاد الدبلوماسي بأن واشنطن لا تزال مهتمة بعلاقتها مع السعودية.

وجاء القرار عقب إصدار تقرير للمخابرات الأمريكية يربط بين الحكومة السعودية ومقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.

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