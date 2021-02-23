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امرأة ثمانينية تقتحم مخبزا بسيارتها (صور + فيديو)

السبت 27 فبراير 2021 04:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
امرأة ثمانينية تقتحم مخبزا بسيارتها (صور + فيديو)



نيويورك/سما/

اصطدمت امرأة أمريكية تبلغ من العمر 82 عاما بأحد المخابز في كاليفتون في نيويورك، عن طريق دوسها على دواسة الوقود بالخطأ.

وأوضحت المصادر أن مواطنين شاهدوا العجوز تتجه نحو المخبز، وبدلا من الفرامل استخدمت دواسة الوقود عن طريق الخطأ ما تسبب بزيادة سرعتها واقتحامها للمخبز، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وقال توم فورد زوج صاحبة الفرن، إنه قد سمع صوت تحطم كبير في منتصف المخبز، وتوجه مسرعا إلى مكان الصوت ليرى سيارة المرأة تشتعل هناك.

وأضاف أنه كان متواجدا في مكان تسجيل المدفوعات قبل حصول الحادثة وسماعه صوت الحطام.

وصرح بأن أفضل ما في الأمر أن جميع الناس في المخبز كانوا بعيدين عن مكان الاصطدام.

Just sending out a post to all our friends, customers, employees and all those who are very interested that my bakery...

Posted by Dolce and Biscotti Fine Italian Bakery on Tuesday, February 23, 2021
#نيويورك #حوادث #حوادث غريبة #مخبز

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