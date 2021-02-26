أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد صدور تقرير سي آي ايه

الرياض/سما/

علق تركي آل الشيخ ، مستشار الديوان الملكي السعودي ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ومالك نادي نادي ألميريا الاسباني ، في منتصف ليلة الجمعة والسبت بعد صدور تقرير المخابرات الامريكية الخاص بولي العهد السعودي محمد بن سلمان والذي يتهمه بموافقة قتل جمال خاشقجي.

وقال تركي آل الشيخ في تغريدة على تويتر، يكل فيها مديحا بولي العهد السعودي

"سيكتب الحاضر والمستقبل والتاريخ اسمك من ذهب ... قائد ملهم قوي صاحب رؤيه رجل افعال لا اقوال اتى نعمه من الله في توقيت صعب في المنطقه ... كاريزما نادره تجمع الهيبه والطيبه والوفاء والكرم والفروسيه والبطوله ... كلام من شخص شاف لا من شخص سمع "