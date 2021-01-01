جوال تطلق الموسم 2021/2022 لدوري جوال لكرة الطائرة

غزة / سما /

جددت شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية (جوال) رعايتها للرياضة الفلسطينية، بإطلاق دوري جوال لكرة الطائرة للمحافظات الجنوبية، بصالة سعد صايل بمدينة غزة، مساء اليوم الأربعاء.

جاء ذلك بحضور مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة الطائرة عبد السلام هنية، ومدير عام إقليم غزة في شركة (جوال) عمر شمالي وعدد من رؤساء الاتحادات والنوادي الرياضية، وممثلون عن المؤسسات الإعلامية.

ويأتي إطلاق الموسم الحالي من دوري جوال لكرة الطائرة، من منطلق رؤية جوال في تطوير ودعم القطاع الرياضي بكل مكوناته وأشكاله في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما تندرج رعاية هذا الدوري ضمن خطة جوال السنوية في رعاية الرياضة، التي من خلالها احتضنت العديد من الفعاليات والأنشطة والنجاحات على مر السنوات السابقة والتي دوى صداها في الملاعب المحلية والدولية كرسالة قوية للشباب الفلسطيني الطموح والمثابر.

وافتتح الدوري بمباراة بين فريقي "خدمات جباليا ونادي الرباط" تصدر بها خدمات جباليا المشهد، ومباراة أخرى بين فريقي " نادي الكرامة ونادي المغراقة" حقق بها نادي الكرامة الفوز على نظيره.

يذكر أن شركة جوال تقدم دعمها المستمر لعدد كبير من الرياضات الفلسطينية وأنشطتها المختلفة، أهمها كرة القدم إذ ترعى المنتخب الوطني " الفدائي" في مشاركاته وبطولاته، والمنتخب الوطني لكرة السلة، بالإضافة لرعايتها دوريات جوال لكرة الطائرة، كرة السلة، كرة اليد، الطائرة جلوس، بطولة فلسطين المركزية للكاراتيه وكرة الطاولة، وأيضاً تجهيز البنى التحتية لعدد كبير من المنشآت والملاعب الرياضية.

حقق خدمات جباليا الفوز على الرباط (٣_٠) ..

الأول (٢٥_٧)

الثاني (٢٥_١٥)

الثالث (٢٥_١٧)