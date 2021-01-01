جوال تطلق الموسم 2021/2022 لدوري جوال لكرة الطاولة

غزة / سما /

أطلقت شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية "جوال" والاتحاد الفلسطيني لكرة الطاولة، الموسم الحالي 2021/2022، لكرة الطاولة الفلسطينية للمحافظات الجنوبية، في صالة حسن سلامة بمدينة النصيرات في قطاع غزة.

جاء ذلك بحضور كل من رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة الطاولة محمد الدلو، الأمين المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة عبد السلام هنية، وعدد من رؤساء الاتحادات والنوادي الرياضية، وممثلون عن المؤسسات الإعلامية.

وانطلق الدوري بـ6 لقاءات جمعت فرق: " المجمع الإسلامي مع نادي الكرامة، شباب خانيونس مع الرضوان، شباب كندا مع الرباط، شباب البريج مع أهلي غزة، خدمات المغازي مع الأقصى، غزة الرياضي مع الصداقة"، والتي تمت ضمن إجراءات الوقاية والحذر لعدم تفشي وباء كورونا.

وكان اتحاد الطاولة قد نظم قبل أيام من اطلاق الموسم الحالي، ورشة تدريبية لحكامه العاملين لتهيئتهم قبل بدء المسابقات للموسم الحالي، وقبل الورشة التدريبية كان الاتحاد قد أعلن إنهاء تحضيراته الفنية واستعداداته لإطلاق الدوري الحالي الذي يشارك به 12 فريقا من المحافظات الجنوبية.

يذكر أن شركة جوال تقدم دعمها المستمر لعدد كبير من الرياضات الفلسطينية وأنشطتها المختلفة، أهمها كرة القدم إذ ترعى المنتخب الوطني " الفدائي" في مشاركاته وبطولاته، والمنتخب الوطني لكرة السلة، بالإضافة لرعايتها دوريات جوال لكرة الطائرة، كرة السلة، كرة اليد، وكرة الطاولة ضمن خطتها السنوية في رعاية الرياضة، والشباب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفيما يلي نتائج الجولة الافتتاحية لدوري جوال للدرجة الممتازة:



فوز المجمع الاسلامي على الكرامة 3/0

فوز شباب خانيونس على الرضوان 3/0

فوز شباب البريج على الاهلي 3/2

فوز الرباط على شباب كندا 3/1

فوز خدمات المغازي على الاقصى 3/0

فوز غزة الرياضي على الصداقة 3/2