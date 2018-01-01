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الخارجية البريطانية: لندن كانت دائما واضحة بأن مقتل جمال خاشقجي" جريمة مروعة"

الجمعة 26 فبراير 2021 11:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية البريطانية: لندن كانت دائما واضحة بأن مقتل جمال خاشقجي" جريمة مروعة"



لندن/سما/

أكدت الخارجية البريطانية أن لندن كانت دائما واضحة فيما يتعلق بقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وأنها "جريمة مروعة"، مؤكدة مواصلة إثارة الأمر في اتصالاتها مع السعودية.


وأشارت في بيان لها: "لقد طالبنا بإجراء تحقيق شامل وموثوق وشفاف لمحاسبة المسؤولين وفرضنا عقوبات على 20 سعوديا متورطين في جريمة القتل".

وأضافت: "طرح وزير الخارجية دومينيك راب الموضوع خلال زيارته للرياض العام الماضي، وما زلنا نطرحه في تعاملاتنا مع الحكومة السعودية".

وأصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء يوم الجمعة، نسخة رفع عنها السرية من تقرير المخابرات الأمريكية عن مقتل الصحفي السعودي عام 2018.

وقال التقرير، إن "ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على القبض على أو قتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في 2018، وأنه أمر بذلك على الأرجح".

وأكد تقرير المخابرات أن التقييم الأمريكي أستند على "سيطرة ولي العهد على صنع القرار والتورط المباشر لمستشار رئيسي ودعمه للعنف لإسكات المعارضين".

#لندن #بريطانيا #الخارجية البريطانية #جمال خاشقجي

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