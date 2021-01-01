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رابط مشاهدة مباراة الباطن ضد الوحدة بث مباشر في الدوري السعودي 2021

الجمعة 26 فبراير 2021 11:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة الباطن ضد الوحدة بث مباشر في الدوري السعودي 2021



الرياض / سما

أعلنت القنوات الناقلة رابط مشاهدة مباراة الباطن والوحدة بث مباشر التي تقام اليوم السبت 26 فبراير 2021 ضمن مواجهات الجولة رقم 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي.

مباراة الوحدة والباطن مباشر تبث الساعة 03:50 مساء بتوقيت مكة المكرمة على قناة السعودية الرياضية الأولى (KSA Sports 1 HD) بصوت المعلق عبدالله الغامدي في مستهل اليوم الكروي.

ويسعى الوحدة إلى تكرار سيناريو نتيجة مباراة الدور الأول التي تغلب فيها بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما يحاول الباطن تعويض الخسارة والخروج بشيء إيجابي لا سيما أنها تقام على أرضه.

ولم يتفوق الباطن على الوحدة منذ أكثر من سبع سنوات، إذ كان الانتصار الأخير له عام 2014 في دوري الدرجة الأولى السعودي حينما تغلب عليه بهدف دون مقابل سجله علي حسين خرمي.

رابط مباراة الباطن ضد الوحدة مباشر: اضغط هنا

ويحتل الباطن المركز الثاني عشر في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 24 نقطة بفارق الأهداف أمام أبها، إذ يمثل الفوز له كثيرا في مواجهة اليوم من أجل التواجد في منتصف الجدول الحالي.

أما الوحدة الذي بدأ الموسم بشكل جيد قبل أن يتراجع، فهو في المركز التاسع برصيد 27 نقطة بفارق واحدة أمام الفيصلي وبذات القدر خلف التعاون والنصر الذين يحاولان الاستمرار في الانتصارات.

وتجري مباراة الوحدة ضمن الباطن قبل انطلاق مواجهتين غيرها في الدوري السعودي، إذ يحل التعاون ضيفا على الاتفاق، في حين يستضيف الفيصلي نظيره الأهلي الساعي إلى التقدم للأمام أيضا.

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