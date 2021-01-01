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مشاهدة مباراة الهلال وحي الوادي نيالا بث مباشر في الدوري السوداني 2021

الجمعة 26 فبراير 2021 10:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة الهلال وحي الوادي نيالا بث مباشر في الدوري السوداني 2021



الخرطوم / سما

ننشر لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة الهلال ضد حي الوادي نيالا بث مباشر التي تجري اليوم السبت 27 شباط 2021 في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري السوداني الممتاز.

مباراة الهلال وحي الوادي نيالا مباشر تبث الساعة 06:45 مساء بتوقيت الخرطوم والقاهرة والقدس من ملعب الزعيم على قناة الملاعب الرياضية السودانية المفتوحة ومنصاتها بمواقع التواصل.

وتشير كل التوقعات إلى احتمالية كبيرة لفوز الهلال على حي الوادي نيالا الذي لم ينتصر عليه في أي مواجهة تاريخية سابقة جرت بينهما، علما أن عددها يبلغ سبع مباريات وانتهت كافة بفوز الزعيم.

وفاز الهلال على حي الوادي نيالا في آخر مواجهة العام الماضي الماضي بهدف دون مقابل وبذات النتيجة في ذهاب الدوري الممتاز، وسبقها انتصار عريض بأربعة أهداف دون مقابل لصالح الخصم.

مباراة الهلال وحي الوادي نيالا اليوم مباشر:

ويسعى حي الوادي نيالا إلى الخروج بأي نتيجة إيجابية لا سيما أنه يلعب في ملعب الهلال لكن دون حضور المشجعين الأمر الذي قد يخدمه كثيرا في مشوار البحث عن نقطة واحدة على أقل تقدير.

أما الهلال، فإن جماهيره لن تقبل بأقل من الانتصار وبنتيجة كبيرة، خصوصا في ظل المشوار والأداء السيء الذي يقدمه اللاعبون في بطولة دوري أبطال أفريقيا وأيضا الدوري المحلي الممتاز.

وتجري مباراة الهلال وحي الوادي نيالا بعد مواجهة ساخنة لعب فيها المريخ مع الأهلي الخرطوم وشهدت إصابات في صفوف اللاعبين بعد شجار كبير حدث داخل أرضية الملعب الساعات الماضية.

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