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"نيويورك تايمز": بايدن لن يعاقب بن سلمان بسبب مقتل خاشقجي خوفا من خرق العلاقات

الجمعة 26 فبراير 2021 10:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
"نيويورك تايمز": بايدن لن يعاقب بن سلمان بسبب مقتل خاشقجي خوفا من خرق العلاقات



واشنطن/سما/

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس جو بايدن قرر عدم معاقبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مباشرة بسبب قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقالت الصحيفة  أن بايدن يرى  ثمن معاقبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بشكل مباشر باهظ للغاية ، وفقًا لمسؤولين كبار في الإدارة .

وأشار مسؤولون رفيعو المستوى في الإدارة الأمريكية، لم تذكر الصحيفة أسماءهم، إلى أن قرار بايدن يأتي بعد أسابيع من المناقشات مع فريقه الأمني، الذي توصل لاستنتاج مفاده بأنه لا يوجد هناك أي طريق لمنع ولي العهد السعودي من دخول الولايات المتحدة أو توجيه تهم جنائية إليه دون إلحاق ضرر بالعلاقات مع السعودية، التي تعتبر من أهم حلفاء واشنطن في المنطقة.

وقال المسؤولون إنه كان هناك توافق داخل البيت الأبيض على أن ثمن الأضرار بالعلاقات مع السعودية سيكون باهظا للغاية فيما يتعلق بالتعاون بشأن محاربة الإرهاب ومواجهة إيران.

#نيويروك تايمز #جمال خاشقجي #بن سلمان #بايدن

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