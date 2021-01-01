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تقديرات تل أبيب : إيران تقف وراء الهجوم على سفينة يملكها إسرائيلي بخليج عمان

الجمعة 26 فبراير 2021 09:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقديرات تل أبيب : إيران تقف وراء الهجوم على سفينة يملكها إسرائيلي بخليج عمان



القدس المحتلة/سما/

قال تقرير إسرائيلي إن التقديرات الأولية في تل أبيب تشير إلى أن إيران هي من تقف خلف تفجير سفينة يملكها رجل أعمال إسرائيلي في خليج عمان.

وأفادت قناة "كان" الرسمية أن تقديرات أجهزة الأمن الإسرائيلية تشير إلى أن الحديث يدور عن عمل انتقامي إيراني.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قال مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO)، إن سفينة تعرضت لانفجار في خليج عُمان أمس الخميس.

ويدور الحديث عن سفينة تحمل علم جزر البهاما اسمها "هيليوس راي" يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي "رامي أونغر"، الذي يعمل في مجال تصدير واستيراد السيارات.

من جانبه، قال الإسرائيلي أوغنر مالك السفينة: "وقع التفجير مساء أمس، جنوب مضيق هرمز أمام عمان".

وأضاف في تصريح للقناة "الأضرار عبارة عن ثقبين بقطر نحو متر ونصف، لكن لم يتضح لنا بعد ما إن كان ذلك ناجما عن إطلاق صاروخ أم ألغام تم لصقها بالسفينة".

وقال إن محرك السفينة لم يتضرر وكذلك لم يصب أحد من طاقمها بأذى، مضيفا "عادت السفينة للإبحار شمالا وستصل إلى الإمارات صباح غد لفحص حالتها".

في سياق متصل، كشفت القناة ذاتها أن مالك السفينة، مقرب من رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) يوسي كوهين.

#ايران #خليج عمان #سفينة رجل اعمال اسرائيلي #رامي أونغر

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