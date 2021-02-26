أول تعليق من خطيبة جمال خاشقجي بعد نشر تقرير "CIA "عن مقتله

أنقرة /سما/

كتبت خديجة خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في تركيا عام 2018، على "تويتر" عبارة "العدالة لجمال"، عقب صدور تقرير أمريكي عن مقتله.

عقب صدور تقرير الإدارة الأمريكية.. خطيبة جمال خاشقجي على أصدرته إدارة بايدن.. تقرير الـ CIA يؤكد موافقة ولي العهد السعودي على اعتقال خاشقجي أو قتله (وثيقة)

وأشارت في تغريدتها إلى أنها تطلب "العدالة لجمال"، وذلك بعد أن أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء يوم الجمعة، نسخة رفع عنها السرية من تقرير المخابرات الأمريكية عن مقتل الصحفي السعودي عام 2018.



وقال التقرير، إن "ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على القبض أو قتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في 2018، وأنه أمر بذلك على الأرجح".

وأكد تقرير المخابرات أن التقييم الأمريكي استند على "سيطرة ولي العهد على صنع القرار والتورط المباشر لمستشار رئيسي ودعمه للعنف لإسكات المعارضين".

وأدرجت الوثيقة، التي رفعت عنها السرية، 21 فردا، لدى المخابرات الأمريكية ثقة كبيرة في أنهم متورطون أو مسؤولون عن مقتل خاشقجي نيابة عن ولي العهد.