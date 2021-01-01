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هل تم تحديد موعد إعلان نتيجة القبول للجامعات السودانية 2021 ؟

الجمعة 26 فبراير 2021 09:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل تم تحديد موعد إعلان نتيجة القبول للجامعات السودانية 2021 ؟



الخرطوم / سما

كشفت مصادر تربوية رسمية، عن حقيقة ما يجري تداوله على بعض الصفحات في وسائل التواصل الاجتماعي حول تحديد موعد إعلان نتيجة القبول للجامعات السودانية للعام 2020 - 2021.

وقالت المصادر في تصريحات صحفية إنه لم يتم حتى لحظة نشر هذا الخبر تحديد موعد نتائج القبول للجامعات السودانية، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي كافة.

من جانبه، أصدر البروفيسور سامي الشريف تصريحا ردًا على ما يتم تناقله على المنصات الاجتماعية، أكد فيه عدم صحة كل المعلومات المتداولة بشأن موعد نتيجة قبول الجامعات السودانية.

وحسب المسؤول ذاته، فإن موعد نتيجة القبول لمؤسسات التعليم العالي في السودان سيتم الإعلان عنه من خلال منصات الوزارة الرسمية سواء في الموقع الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي.

واستمرت وزارة التعليم العالي في العمل بشكل متواصل الفترة الماضية لتحديد موعد نتائج القبول للجامعات، إذ سخرت جميع الطواقم العاملة جهودها من أجل إنجاز العمل في أقرب وقت ممكن.

ووجه الشريف، الشكر إلى كل الذين يعملون في وزارة التعليم وإدارة القبول ومركز المعلومات، إذ تحدث بالتفصيل عن الجهود المبذولة منذ إعلان نتائج الشهادة السودانية منتصف الشهر الماضي.

يشار إلى أن نتيجة القبول للجامعات السودانية ستكون متوفرة فور الإعلان على موقع الوزارة، إذ تحرص وكالة سما على نشرها للطلاب الراغبين في الاستعلام عن نتائج التعليم العالي سريعا.

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