"البنتاغون" يكشف تفاصيل الغارات الجوية التي نفذها الجيش الأمريكي في سوريا

واشنطن /سما/

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، مساء يوم الجمعة، عن تفاصيل حول الغارات الجوية التي نفذها الجيش الأمريكي في سوريا، مشيرة إلى أنها الأولى من نوعها لإدارة الرئيس جو بايدن.

وحسب ما أوردته قناة (الجزيرة)، قالت الوزارة في بيانها إن طائرتي F15 ألقتا سبع قنابل، أسفرت عن تدمير تسع منشآت بشكلٍا كلي، ملحقة أضرارًا بمنشأتين إضافيتين خلال الغارات الجوية.

وأضافت أن واشنطن ستحتفظ بحق الرد في أي وقت ضد أي تهديد يستهدف القوات الأمريكية، وأن العملية الجوية استهدفت مجموعات إيرانية في منطقة البوكمال، وقد شاركت فيها مقاتلتان "F15".

وأوضحت الوزارة أن قرار بايدن بشن الغارة كان ضمن صلاحياته الدستورية وليس مخالفا للقانون الدولي، مؤكدة على أن لديها مؤشرات أولية على وقوع قتلى جراء الغارات وننتظر التقرير النهائي.

يشار إلى أن البيت الأبيض، كان قد أعلن اليوم أن الضربات الجوية الأمريكية في سوريا، تهدف لإرسال رسالة مفادها بأن الرئيس جو بايدن يعمل على حماية الأمريكيين.

وزعم البيت الأبيض أن الضربات كانت ضرورية لتقليل خطر المزيد من الهجمات.