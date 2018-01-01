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إدارة بايدن تصدر تقرير مقتل خاشقجي و يؤكد موافقة بن سلمان على قتله..(وثيقة)

الجمعة 26 فبراير 2021 08:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
إدارة بايدن تصدر تقرير مقتل خاشقجي و يؤكد موافقة بن سلمان على قتله..(وثيقة)



واشنطن/سما/

أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن  مساء يوم الجمعة، نسخة رفع عنها السرية من تقرير المخابرات الأمريكية عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في العام 2018.

وقال تقرير للمخابرات الأمريكية صدر اليوم، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على قتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في 2018 وأمر بذلك على الأرجح.

وأكد تقرير المخابرات أن التقييم الأمريكي قام على سيطرة ولي العهد على صنع القرار والتورط المباشر لمستشار رئيسي ودعمه للعنف لإسكات المعارضين.

وأدرجت الوثيقة التي رفعت عنها السرية، 21 فردا، لدى المخابرات الأمريكية ثقة كبيرة في أنهم متورطون أو مسؤولون عن مقتل خاشقجي نيابة عن ولي العهد.

ويقول التقرير إن بن سلمان "له سيطرة مطلقة" على جهاز المخابرات والأمن السعودي ، ما يعني أن مثل هذه العملية لاستهداف خاشقجي لم تكن لتُنفذ بدون إذن منه.

و صدر التقرير بتفويض من الكونجرس ، جاء ذلك بعد أن تحدث جو بايدن والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود يوم الخميس.



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