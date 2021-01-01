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إيران تتعهد بمواصلة دعم سوريا في الحرب على "الإرهاب"

الجمعة 26 فبراير 2021 07:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تتعهد بمواصلة دعم سوريا في الحرب على "الإرهاب"



طهران /سما/

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مكالمة هاتفية مع نظيره السوري فيصل المقداد اليوم (الجمعة)، إن إيران ستواصل دعم الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب.

وأوضحت وكالة أنباء ((تسنيم)) أن ظريف أعاد تأكيد أن الجمهورية الإسلامية ستواصل دعمها لسوريا في مختلف المجالات وفي جهودها لضمان الأمن والاستقرار عبر البلاد.

وأكد الوزير الإيراني أيضا الحاجة إلى حل للحفاظ على مصالح سوريا وسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.

ومن جانبه، توجه المقداد بالشكر لإيران على دعمها للشعب السوري في المجال الاقتصادي بهدف تخفيف آثار العقوبات الاقتصادية الأحادية.

كما حث الجانبان الدول الغربية على الالتزام بقرارات مجلس الأمن بشأن سوريا، وفقا للتقرير.

جاءت هذه المحادثة بعدما شنت الولايات المتحدة غارات جوية أسفرت عن مقتل 22 على الأقل من المقاتلين الموالين لإيران شرقي سوريا صباح الجمعة.

#ايران #سوريا #محمد جواد ظريف #الإرهاب

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