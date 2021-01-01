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لبنان يطلب مساعدة اليونيفيل لمعالجة التسرب النفطي الاسرائيلي على شواطئه

الجمعة 26 فبراير 2021 07:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان يطلب مساعدة اليونيفيل لمعالجة التسرب النفطي الاسرائيلي على شواطئه



بيروت /سما/

 أعلنت قيادة قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان، انها تدرس طلب السلطات اللبنانية المساعدة بمعالجة موضوع التلوث الذي اصاب الشاطئ اللبناني بسبب تسرب بقعة نفطية من الشواطئ الاسرائيلية قبل أيام .

وقال الناطق الرسمي باسم اليونيفيل اندريا تيننتي بتصريح اليوم الجمعة "فيما يتعلق بالبقعة النفطية والقطران الذي وصل الى أجزاء من الساحل في جنوب لبنان، اتصلت السلطات المحلية باليونيفيل للاستفسار عن المساعدة التي يمكن تقديمها في حدود قدراتنا ومعداتنا المتاحة، من جهتنا، ندرس هذه الطلبات لنرى كيف يمكن المساعدة".

#لبنان #اليونيفيل #شواطئ لبنان

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