لبنان يطلب مساعدة اليونيفيل لمعالجة التسرب النفطي الاسرائيلي على شواطئه

بيروت /سما/

أعلنت قيادة قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان، انها تدرس طلب السلطات اللبنانية المساعدة بمعالجة موضوع التلوث الذي اصاب الشاطئ اللبناني بسبب تسرب بقعة نفطية من الشواطئ الاسرائيلية قبل أيام .

وقال الناطق الرسمي باسم اليونيفيل اندريا تيننتي بتصريح اليوم الجمعة "فيما يتعلق بالبقعة النفطية والقطران الذي وصل الى أجزاء من الساحل في جنوب لبنان، اتصلت السلطات المحلية باليونيفيل للاستفسار عن المساعدة التي يمكن تقديمها في حدود قدراتنا ومعداتنا المتاحة، من جهتنا، ندرس هذه الطلبات لنرى كيف يمكن المساعدة".