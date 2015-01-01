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"انفجار غامض" في سفينة إسرائيليّة في بحر عُمان

الجمعة 26 فبراير 2021 05:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
"انفجار غامض" في سفينة إسرائيليّة في بحر عُمان



القدس المحتلة /سما/

ضرب "انفجار غامض" سفينة بملكيّة إسرائيليّة في بحر عُمان، لم يسفر عن وقوع إصابات بحسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركيّة، اليوم، الجمعة.

ووقع الانفجار مساء الخميس – الجمعة.

وأوضحت هيئة عمليّات التجارة البحرية البريطانيّة، التي تدير السفينة، أن السفينة في طريقها إلى أقرب مرفأ.

وفي حين ما تزال ملابسات الانفجار غامضة، قالت شركة "درياد غلوبال" للاستخبارات البحرية، "من المحتمل للغاية" أن يكون الانفجار نتج عن "نشاط غير متكافئ للجيش الإيراني"، الأمر الذي قالت إنه سيكون "متناسبا" مع التوترات الإقليمية المتزايدة.

وورد في تقرير "درياد غلوبال" أنه بينما تسعى إيران إلى الضغط على الولايات المتحدة لرفع العقوبات والعودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015، ربما تسعى طهران كذلك إلى "ممارسة دبلوماسية قوية من خلال الوسائل العسكرية".

وحدّدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كيه إم تي أوه) آخر موقع للسفينة قبالة ساحل مدينة مسقط، عاصمة عمان.

وقالت البحرية الأميركيّة إنها على علم بأمر الانفجار وتراقب الموقف.

وتأتي الواقعة بعد سلسلة من انفجارات غامضة استهدفت سفنا في خليج عمان قرب مضيق هرمز عام 2019، وألقت البحرية الأميركيّة باللائمة في هذه الانفجارات على إيران في ذلك الوقت، وهو ما تنفيه طهران.

ولم تورد إيران وقوع الحادث بعد.

#انفجار #سفينة اسرائيلية #بحر عُمان

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