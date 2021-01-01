مقتل جندي اسرائبلي بعد تعرضه لاطلاق النار عن طريق الخطأ

القدس المحتلة /سما/

قتل جندي اسرائيلي اليوم الجمعة متأثرا بجراح اصيب بها عن طريق الخطأ في قاعدة للجيش الاسرائيلي بغور الاردن.

وذكرت مصادر عبرية "ان الرقيب اول يوناتان غرانوت (22عاما) توفي اليوم في مستشفى هداسا عين كارم بالقد، متأثرا بالجراح الخطيرة التي أصيب بها من جراء تعرضه لنيران صديقة".

وأضافت ان "الحادث وقع احدى قواعد الجيش بغور الأردن خلال قيام جندي اخر بتفريغ سلاحه. وقررت عائلة الجندي المرحوم التبرع باعضاء جسمه لغرض زراعتها".

وتواصل الشرطة العسكرية الاسرائيلية تحقيقاتها في ملابسات وقوع الحادث، وسيتم نقل الأدلة في نهاية التحقيق الى النيابة العسكرية.