  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

مقتل جندي اسرائبلي بعد تعرضه لاطلاق النار عن طريق الخطأ

الجمعة 26 فبراير 2021 05:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل جندي اسرائبلي بعد تعرضه لاطلاق النار عن طريق الخطأ



القدس المحتلة /سما/

قتل جندي اسرائيلي اليوم الجمعة متأثرا بجراح اصيب بها عن طريق الخطأ في قاعدة للجيش الاسرائيلي بغور الاردن.

وذكرت مصادر عبرية "ان الرقيب اول يوناتان غرانوت (22عاما) توفي اليوم في مستشفى هداسا عين كارم بالقد، متأثرا بالجراح الخطيرة التي أصيب بها من جراء تعرضه لنيران صديقة".

وأضافت ان "الحادث وقع احدى قواعد الجيش بغور الأردن خلال قيام جندي اخر بتفريغ سلاحه. وقررت عائلة الجندي المرحوم التبرع باعضاء جسمه لغرض زراعتها".

وتواصل الشرطة العسكرية الاسرائيلية تحقيقاتها في ملابسات وقوع الحادث، وسيتم نقل الأدلة في نهاية التحقيق الى النيابة العسكرية.

#اسرائيل #الجيش الإسرائيلي #مقتل جندي

الأكثر قراءة اليوم

سبب وفاة مشاري البلام - هل هو سني أم شيعي ؟

شاهد .. مسرحية بودي جارد كاملة للزعيم عادل إمام

حماس تعرض على فتح الذهاب للانتخابات بقائمة مشتركة وهكذا ردت الحركة ..

قدرات المقاومة البحرية تشغل اسرائيل ومصادر تكشف عن الهدف الذي قصفه الاحتلال في عرض البحر ..

الشاباك : اعتقال مواطن اسرائيلي بتهمة العمالة لصالح حماس في غزة وهذه كانت مهمته ..

اسعار العملات: ارتفاع طفيف في سعر الدولار

"القاعدة" تعلن عن "بن لادن" جديد زعيما لها

الأخبار الرئيسية

تفاصيل اجتماع لجنة الوبائيات: دخلنا في موجة ثالثة.. وتوصيات للحد من انتشار الفيروس

8

تقرير: العلاقات الأمريكية الإسرائيلية قيد الاختبار.. وعلى اسرائيل منع حماس من الفوز بالانتخابات

مسؤول اسرائيلي: قطاع غزة "قنبلة موقوتة".. ولا خيار لإسرائيل سوى إعادة احتلال القطاع

قناة عبرية تكشف عن "المفاجأة الجديدة" التي تعدها حماس لإسرائيل

الصحة : 11 وفاة و1555 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

اعلان سما رسائل