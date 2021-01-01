الكشف عن اجراء مناورات هندية اسرائيلية في الهند الاسبوع الماضي

القدس المحتلة /سما/

افادت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم ان سلاح الجو الاسرائيلي قام الاسبوع الماضي بمناورات عسكرية في الهند بمشاركة سلاح الجو الهندي، وقالت الصحيفة ان هذه ليست المرة الاولى التي يقوم فيها سلاح الجو الاسرائيلي بتدريبات في الهند، لكنها المرة الاولى التي تسمح بها الرقابة العسكرية الاسرئيلية بالنشر ان سلاح الجو الاسرائيلي يجري تدريبات على الاراضي الهندية.

وشارك في المناورات السرب 103 والذي استخدم طائرة من طراز "شمشون" وطائرة C-130J من انتاج شركة لوكهيد مارتن والتي يمتلك سلاح الجو سبعة منها موجودة في قاعدة "نفطيم" جنوب اسرائيل، في حين يمتلك الجيش الهند ي ستة منها.

وذكر التقرير ان المناورات التي اشرف عليها ضابط اسرائيلي برتبه مقدم والذي يقود السرب 103 ، خلالها المناورات قامت الطائرة الاسرائيلية من طراز "شمشون" بعدة جولات بمشاركة الطائرات الهندية "سوبر هركليز"، والتي حلقت على ارتفاعات غير عادية وفي ظروف صعبة، ومن المرتقب ان تهبط الطائرة الاسرائيلية صباح اليوم في اسرائيل.

الاجهزة الامنية الاسرائيلية والهندية لديهما علاقات عمل مكثفة، ويصف سلاح الجو الاسرائيلي نظيره الهندي كـ"شريك استراتيجي". وذكرت الصحيفة انه رغم هذه العلاقة القوية، الا انه على مدار سنوات ظلت هذه العلاقات غير مكشوفة كثيرا.

وتوثقت العلاقة بين اسرائيل والهند في السنوات الاخيرة بفترة رئيس الحكومة نيرندا مودي ، حيث كان اول رئيس وزراء هندي يزور اسرائيل، واتفق الجانبان على اقامة تعاون واسع بمجالات اقتصادية وامنية، وفي المجال الامني تعتبر الهند من أكبر العملاء الذين يقومون بشراء السلاح الاسرائيلي ويهتمون بالتكنلوجيا المتقدمة المخصصة لسلاح الجو والبحرية.