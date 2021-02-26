شاهد: الفنانة إليسا تُهاجم وزير الصحة اللبناني

بيروت /سما/

هاجمت الفنانة اللبنانية إليسا، ، اليوم الجمعة، وزير الصحة اللبناني، حمد الحسن، وبعض النواب، مستخدمة هاشتاغ "لا ثقة".

وشككت إليسا في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، بصحة أرقام مصابي فيروس كورونا، وأعداد الوفيات بالفيروس في لبنان، بعدما وصفت ممارسات وزير الصحة وبعض النواب بـ"الكذب والوقاحة".

وقالت "حقيقة أنا بعد ما شفت ممارسة ووقاحة وكذب وزير الصحة وبعض النواب والمسؤولين صار عندي شك حتى بصحة الأرقام الكبيرة لأعداد المصابين بكورونا وحتى باللي ماتوا وكيف ماتوا".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه التغريدة للفنانة اللبنانية إليسا بشكل كبير.