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أميركي قتل 3 أشخاص وطهى قلب أحدهم مع البطاطا

الجمعة 26 فبراير 2021 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أميركي قتل 3 أشخاص وطهى قلب أحدهم مع البطاطا



وكالات

أقرّ رجل يُشتبه في قتله ثلاثة أشخاص في أوكلاهوما جنوب الولايات المتحدة، بأنه قطع قلب إحدى ضحاياه و"طهاه مع البطاطا"، وفق وسائل إعلام أميركية.

واعترف لورنس بول أندرسون، البالغ من العمر 42 عاما، والمدان مرات عدة والذي قال سابقا إنه يعاني اضطرابا ثنائي القطب، بأنه قتل عمه وابنة الأخير وإحدى جاراتهما، كما أصاب زوجة عمه بجروح في التاسع من فبراير في تشيكاشا قرب أوكلاهوما سيتي، وفق ما أعلنت الشرطة في بيان.

وقتل أندرسون في بادئ الأمر الجارة أندريا لين بلانكنشي، وقطع قلبها قبل التوجه إلى عمه ليون باي لطهو القلب، وتقديمه له ولزوجته وابنتهما أثناء زيارة لهم خلال النهار، وفق صحيفة "ذي أوكلاهومان" وقناة تلفزيونية محلية.

وجاء في طلب مذكرة التفتيش المقدم من الشرطة للقضاء أن المشتبه به "أحضر القلب وطهاه مع بطاطا لتقديمه للعائلة لإطلاق الوحوش" التي تسكنه، بحسب الصحيفة.

وبعد رفض العائلة تناول القلب عمد أندرسون إلى طعنهم فقتل عمه وجرح زوجة الأخير وابنتهما لكن هذه الأخيرة ما لبثت أن فارقت الحياة في سيارة الإسعاف متأثرة بإصابتها، وفق ما ذكرت "فرانس برس".

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