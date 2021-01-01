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صحيفة عبرية تكشف عن مناورات هندية إسرائيلية

الجمعة 26 فبراير 2021 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية تكشف عن مناورات هندية إسرائيلية



القدس المحتلة / سما /

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، بأن سلاح الجو الإسرائيلي قام الأسبوع الماضي بمناورات عسكرية في الهند بمشاركة سلاح الجو الهندي.

وقالت الصحيفة إن "هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها سلاح الجو الإسرائيلي بتدريبات في الهند، لكنها المرة الأولى التي تسمح بها الرقابة العسكرية الإسرئيلية بالنشر أن سلاح الجو الإسرائيلي يجري تدريبات على الأراضي الهندية".

وشارك في المناورات، السرب 103 والذي استخدم طائرة من طراز "شمشون" وطائرة C-130J من إنتاج شركة "لوكهيد مارتن" والتي يمتلك سلاح الجو 7 منها موجودة في قاعدة "نفطيم" جنوب إسرائيل، في حين يمتلك الجيش الهندي 6 منها.

وذكر التقرير أن المناورات التي أشرف عليها ضابط إسرائيلي برتبه مقدم، والذي يقود السرب 103، خلالها المناورات قامت الطائرة الإسرائيلية من طراز "شمشون" بعدة جولات بمشاركة الطائرات الهندية "سوبر هركليز"، والتي حلقت على ارتفاعات غير عادية وفي ظروف صعبة، ومن المرتقب أن تهبط الطائرة الإسرائيلية صباح اليوم في إسرائيل.

وحسب الصحيفة، الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والهندية لديهما علاقات عمل مكثفة، ويصف سلاح الجو الإسرائيلي نظيره الهندي كـ"شريك استراتيجي". وذكرت الصحيفة أنه رغم هذه العلاقة القوية، إلا أنه "على مدار سنوات ظلت هذه العلاقات غير مكشوفة كثيرا".

المصدر: صحيفة "يسرائيل هيوم"

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