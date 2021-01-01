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جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده أثناء التدريب

الجمعة 26 فبراير 2021 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده أثناء التدريب



القدس المحتلة / سما /

أعلن جيش الاحتلال، مقتل أحد جنوده متأثرًا بجروحه التي أصيب بها.

ونقلت المواقع العبرية عن المتحدث باسم الجيش قوله: "وفاة الجندي الذي تعرض للإصابة بطلق في رأسه في إحدى قواعد الجيش بمنطقة غور الأردن قبل يومين".

وذكر المتحدث أن الجندي برتبة رقيب واسمه "يوناتان جرانوت" 22 عام من كتيبة "بازلت" في لواء "الناحال" متأثرا بجراحه التي أصيب بها يوم الثلاثاء الماضي نتيجة عيار ناري أطلق عليه من جندي آخر في قاعدة عسكرية في منطقة غور الأردن - تواصل الشرطة العسكرية التحقيق في ملابسات الحادث.

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