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مرشح بايدن لرئاسة CIA يعلن تلقيه هدايا من سفير الرياض

الجمعة 26 فبراير 2021 08:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مرشح بايدن لرئاسة CIA يعلن تلقيه هدايا من سفير الرياض



وكالات

أعلن "وليام بيرنز"، مرشح الرئيس الأمريكي جو بايدن لرئاسة وكالة الاستخبارات الأمريكية "سي آي إيه"، عن تلقيه هدايا من سفير السعودية لدى واشنطن.

جاء ذلك في وثيقة طلبت منه لإدراج الهدايا التي تلقاها خلال الخمس سنوات الماضية، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام أمريكية، بينها "سي أن أن".

وتطلب الوثيقة من "بيرنز" إدراج جميع الهدايا التي تلقاها، وتتجاوز قيمتها الـ100 دولار.


وقدمت الوثيقة للجنة الشؤون الاستخباراتية التابعة للكونغرس قبيل جلسة استماع للموافقة على ترشيحه لهذا المنصب، والتي عقدت الأربعاء.

وفي الوثيقة أدرج بيرنز أنه حصل على رحلة جماعية إلى "سوبر بول" كهدية من السفير السعودي بواشنطن في وقت ما خلال السنوات الخمس الماضية، والتي يقدر ثمنها بآلاف الدولارات.

ولا يوجد أي شيء يمكن أن يظهر أن بيرنز قام بأمر خاطئ بقبوله الهدية خلال فترة ترؤسه معهد "كارنيغي" للسلام الدولي، إلا أن هذه الهدية تبرز من بين العديد من الهدايا التي شملت زجاجات نبيذ وسلال تهنئة بالأعياد.

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