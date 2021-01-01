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تقرير : إدارة بايدن تستعد لطرح سياسة جديدة بعد نشر تقرير خاشقجي

الجمعة 26 فبراير 2021 08:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير : إدارة بايدن تستعد لطرح سياسة جديدة بعد نشر تقرير خاشقجي



وكالات

قالت مصادر لشبكة cbs news، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستعد لطرح سياسة جديدة، بعد أن تنشر تقريرها الاستخباراتي المرتقب حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وستحدد المبادئ التوجيهية للسياسة الجديدة عواقب أية هجمات مستقبلية ضد الصحفيين العاملين في المنافذ الإعلامية الأمريكية، وبموجب تلك المبادئ ستكون الحكومات الأجنبية وليس فقط السعودية، عرضة لعواقب في حال استهدفت صحفيين مثل خاشقجي، الذي كان يقيم في الولايات المتحدة.

وأكد مسؤولان أمريكيان للشبكة أن التوجيهات الجديدة ستصدر من وزارة الخارجية، ما يعني أنها لن تكون بثقل أمر تنفيذي رئاسي، لكنها ستسمح لإدارة بايدن بإظهار استجابتها "للقتل الوحشي".

وكان بايدن قال في حملته الانتخابية، إنه لا يشك أبدا بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مسؤول عن قتل خاشقجي.

فيما قالت شبكة CNN إن وثائق دعوى قضائية، أظهرت أن الطائرتين الخاصتين اللتين استعملتهما المجموعة التي اغتالت جمال خاشقجي، كانتا لشركة تعود ملكيتها إلى ولي العهد السعودي.

المصدر: cbs news

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