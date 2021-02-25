حاخام الجالية اليهودية بالخليج يصلي لشفاء ابن سلمان..فيديو

القدس المحتلة/سما/

قام كبير حاخامات الجالية اليهودية في دول الخليج بالصلاة من أجل شفاء ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

ونشر حساب "إسرائيل بالعربية"، التابع لوزارة خارجية الاحتلال، فيديو يظهر قيام الحاخام يعقوب يسرائيل بالصلاة من أجل ابن سلمان.

وعلق الحساب: "يسعدنا أن نضم تمنياتنا لهذه الصلوات، داعين له تمام الصحة والعافية".

كبير حاخامات الجالية اليهودية في دول الخليج يعقوب يسرائيل يصلي لأجل شفاء سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي. يسعدنا ان نضم تمنياتنا لهذه الصلوات، داعين له تمام الصحة والعافية. pic.twitter.com/ftkYqzuAjo — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 25, 2021

ودائما م يروج حساب "إسرائيل بالعربية" للتطبيع مع دول الخليج.

والأربعاء، أعلن الديوان الملكي السعودي أن ولي العهد غادر المستشفى، بعد إجرائه عملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية.