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حاخام الجالية اليهودية بالخليج يصلي لشفاء ابن سلمان..فيديو

الجمعة 26 فبراير 2021 07:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حاخام الجالية اليهودية بالخليج يصلي لشفاء ابن سلمان..فيديو



القدس المحتلة/سما/

قام كبير حاخامات الجالية اليهودية في دول الخليج بالصلاة من أجل شفاء ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

ونشر حساب "إسرائيل بالعربية"، التابع لوزارة خارجية الاحتلال، فيديو يظهر قيام الحاخام يعقوب يسرائيل بالصلاة من أجل ابن سلمان.

وعلق الحساب: "يسعدنا أن نضم تمنياتنا لهذه الصلوات، داعين له تمام الصحة والعافية".

ودائما م يروج حساب "إسرائيل بالعربية" للتطبيع مع دول الخليج.

والأربعاء، أعلن الديوان الملكي السعودي أن ولي العهد غادر المستشفى، بعد إجرائه عملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية.

#حاخام الجالية اليهودية #محمد بن سلمان

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