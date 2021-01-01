استطلاع: نسبة التصويت في المجتمع العربي تصل إلى 57% وحصول المشتركة على 8 مقاعد

القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع للرأي العام، نُشر مساء اليوم، الخميس، حصول القائمة المشتركة، في انتخابات تجرى اليوم، على 8 مقاعد، في حين تتأرجح القائمة "العربية الموحدة" (الإسلامية الجنوبية) فوق نسبة الحسم وتحصل على 4 مقاعد.



ووفقا لنتائج استطلاع القناة 13 الإسرائيلية، تصل نسبة التصويت في المجتمع العربي إلى 57%؛ علما بأن الاستطلاع شمل 184 شخصا من المجتمع العربي استطلعت آراؤهم بواسطة مركز "ستات نت" بإدارة يوسف مقلدة.

وأوضح المحلل السياسي في القناة 13، رفيف دروكر، نقلا عن مركز "ستات نت"، أنه "وفقا لمعطياتنا، النتائج الدقيقة تشير إلى أن الموحدة لا تتجاوز نسبة الحسم لكننا رفعناها إلى 4 مقاعد، لأننا غير قادرين على إجراء الاستطلاع في قرى بالنقب، حيث يوجد للموحدة شريحة من المصوتين".

وأظهرت النتائج الدقيقة للاستطلاع في المجتمع العربي، حصول القائمة المشتركة على عدد أصوات يعادل 8.5 مقاعد، في حين تحصل الموحدة على أصوات تعادل 3.5 مقاعد.







ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي أُجري بإشراف البروفيسور كميل فوكس، وشمل عينة مكونة من 603 أشخاص من الوسط اليهودي، فإن بنيامين نتنياهو، يفشل في تشكيل حكومة، حتى بمشاركة حزب "يمينا" برئاسة نفتالي بينيت، حيث يحصل على 56 مقعدا من أصل 120.

وحول المرشح الأنسب لرئاسة الحكومة، قال 37% من المستطلعة آراؤهم إن نتنياهو هو الأنسب. وفي المرتبة الثانية حل يائير لبيد بنسبة 21%، يليه غدعون ساعر بنسبة 14%، وأخيرا نفتالي بينيت بنسبة 9%.

وقال 58% إنهم لا يريدون أن يستمر نتنياهو في منصب رئيس الحكومة بعد انتخابات الكنيست الـ24 المقررة في 23 آذار/ مارس المقبل، مقابل 33% يدعمون استمرار نتنياهو في النصب.

وعند سؤال المستطلعة آراؤهم عن المرشح الأنسب لرئاسة حكومة لا يشارك فيها نتنياهو، حصل لبيد على 25% وبينيت على 20% وساعر على 18%. في حين قال 27% إن أيا من الأسماء المطروحة غير مناسبة.