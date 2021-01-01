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لم يعاني من أمراض مزمنة..وفاة شاب (23 عاما) متأثرا بإصابته بكورونا بالناصرة

الجمعة 26 فبراير 2021 07:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لم يعاني من أمراض مزمنة..وفاة شاب (23 عاما) متأثرا بإصابته بكورونا بالناصرة



الناصرة /سما/

توفي شاب يبلغ من العمر 23 عاما من مدينة الناصرة، مساء الخميس، متأثرا بإصابته الخطيرة بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن مستشفى الناصرة "الإنجليزي"، في حالة هي الثانية التي تسجل الخميس، إذ توفي شاب من مدينة القدس المحتلّة، في ظروف مماثلة.

وعُلم أن ضحية كورونا من الناصرة هو الشاب غازي عماد زعبي؛ وأوضح المستشفى أن الشاب لم يكن يعاني من أمراض مزمنة.

"وصل إلى غرفة الطوارئ بوضع حرج جدا، ودون علامات حياة". بحسب ما جاء في بيان صدر عن المستشفى أكد من خلاله أن وفاة الشاب كانت نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

وأشار المستشفى إلى أن "طواقم الإنقاذ كانت قد باشرت عملية الإنعاش في المنزل. طاقم الطوارئ أكمل عمليات الإنعاش بشكل فوري، ولكن إرادة الله حالت دون ذلك، واضطررنا لإعلان وفاته".

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