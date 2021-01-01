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الدوري الأوروبي..هدف أوباميانغ "القاتل" يقود أرسنال إلى دور الـ16 (فيديو)

الجمعة 26 فبراير 2021 06:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الدوري الأوروبي..هدف أوباميانغ "القاتل" يقود أرسنال إلى دور الـ16 (فيديو)



أثينا/سما/

تأهل أرسنال الإنجليزي إلى الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه بنفيكا البرتغالي 3-2 بالمباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن إياب دور الـ32 من المسابقة.

وافتتح "المدفعجية" باب التسجيل عن طريق الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ في الدقيقة الـ21، قبل أن يقلب الضيوف النتيجة رأسا على عقب بتسجيلهم هدفين متتاليين عن طريق ديوغو غونسالفيز ورافا سيلفا في الدقيقتين 43 و61 على الترتيب.

وعادل أرسنال النتيجة في الدقيقة 67 عن طريق كيران تيرني، قبل أن يعود أوباميانغ ليسجل الهدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي من المباراة.

وبهذا الفوز الصعب والثمين، قطع أرسنال تذكرة العبور إلى الدور ثمن النهائي من المسابقة بعد أن انتهت مباراة الذهاب الأسبوع الماضي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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