بايدن يكشف تفاصيل المكالمة المنتظرة مع الملك سلمان

كشف الرئيس الأمريكي، جو بايدن تفاصيل المكالمة المنتظرة مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأجرى بايدن اتصالا اليوم بالملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وأكدت مصادر سعودية أن سارت على ما يرام.



ماذا قال بايدن للملك سلمان ؟

وقال بايدن في بيان للبيت الأبيض، إنه أجرى اتصالا جيدا مع الملك السعودي.وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أنه ناقش الأمن الإقليمي بما في ذلك الإنهاء السلمي للحرب في اليمن والتزام أمريكا بمساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها ضد هجمات الحوثيين.

وأضاف البيان، أن الرئيس الأمريكي على أهمية حقوق الإنسان وتعهد بجعل العلاقة بين البلدين أكثر قوة وشفافية مؤكدا على الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لحقوق الإنسان وحكم القانون عالميا.



تفاصيل حديث الملك سلمان مع الرئيس الأمريكي

ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، تفاصيل المكالمة التي جرت بين العاهل السعودي والرئيس الأمريكي، مشيرة إلى أن الملك السعودي استهل المكالمة بتهنئة بايدن بتوليه منصبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.



وأوضحت، أن "الزعيمان بحثا أهمية تعزيز الشراكة بينهما بما يخدم مصالحهما ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم. كما تم استعراض أهم قضايا المنطقة والمستجدات ذات الاهتمام المشترك، وبحث السلوك الإيراني في المنطقة وأنشطته المزعزعة للاستقرار ودعمه للجماعات الإرهابية"، وفقا لـ "واس".

وثمن العاهل السعودي التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالدفاع عن المملكة تجاه تهديدات إيران والحوثيين وتأكيد بايدن بأنه لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي، وفقا لـ "واس".

وأشارت "واس" إلى أن "الرئيس الأمريكي أثنى على دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للوصول لهدنة ووقف لإطلاق النار في اليمن. فيما أكد الملك سلمان حرص المملكة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، وسعيها لتحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني".

Pres. Biden spoke Thursday with King Salman bin Abdulaziz al-Saud of Saudi Arabia.



The official White House readout of the call did not mention anything about the intelligence report on the killing of journalist Jamal Khashoggi or the crown prince. https://t.co/ToZBK1R6WE pic.twitter.com/SPRrDGL2sP