مسبار ناسا "باركر" يلتقط صورة مقرّبة جديدة تحبس الأنفاس لكوكب الزهرة!

قد يكون كوكب الزهرة ثاني كوكب من بعد الشمس، ولكن غلافه الجوي السميك يمنعنا من إلقاء نظرة جيدة على سطحه.

ولحسن الحظ، حظي "باركر سولار بروب" التابع لناسا، بفرصة الاقتراب من كوكب الزهرة في يوليو 2020. وسيلتقي مسبار ناسا، الذي أطلق في عام 2018 لدراسة الطبقة الخارجية للشمس أو الهالة، مع الزهرة بإجمالي سبع مرات خلال مهمة مدتها 7 سنوات.

#ParkerSolarProbe captured this stunning view of Venus during its close flyby of the planet in July 2020. The image shows a bright rim around the planet’s edge, thought to be nightglow, and the dark shape of Aphrodite Terra, a highland on Venus' surface. https://t.co/ProKV6S8Hu pic.twitter.com/VEhHcird7M