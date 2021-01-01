  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ميلان وروما واليونايتد يتأهلون إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي (فيديو)

الجمعة 26 فبراير 2021 05:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ميلان وروما واليونايتد يتأهلون إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي (فيديو)



روما/سما/

تأهل فريقا ميلان وروما الإيطاليان إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد تخطيهما النجم الأحمر الصربي وسبورتينغ براغا البرتغالي على الترتيب في دور الـ32 من المسابقة.

وجاء تأهل ميلان بعد تعادله مع النجم الأحمر في مباراة الإياب اليوم بنتيجة 1-1، عقب نهاية مباراة الذهاب بالتعادل بنتيجة 2-2، ليخطف "الروسونيري" تذكرة العبور إلى الدور المقبل مستفيدا من أفضلية تسجيله أهدافا أكثر خارج الديار.

وافتتح ميلان باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة التاسعة عن طريق نجمه الإيفواري فرانك كيسي، وعادل للفريق الصربي إلفاردو بن في الدقيقة الـ24 من عمر اللقاء.

وأنهى الفريق الصربي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه ماركو غوبيليجيتش في الدقيقة الـ70، عقب حصوله على الإنذار الثاني.


وفي مباراة ثانية، تأهل روما بسهولة إلى الدور ثمن النهائي بعد أن جدد فوزه على سبورتينغ براغا بنتيجة 3-1، عقب فوزه بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي.


وتناوب على تسجيل ثلاثية روما كل من البوسني إيدين دجيكو والإسبانيان كارليس بيريز وبورخا مايورال في الدقائق 24 و75 و90 على التوالي، فيما سجل هدف براغا الوحيد بريان كريستانتي لاعب روما بالخطأ في شباك فريقه قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين.

و حجز مانشستر يونايتد الإنجليزي مقعده، في دور الـ16 للدوري الأوروبي، بعد تعادله سلبيًا مع ضيفه ريال سوسيداد الإسباني، مساء اليوم الخميس، على ملعب أولد ترافورد، في إياب دور الـ32.

واستفاد يونايتد من فوزه بمباراة الذهاب خارج أرضه، برباعية نظيفة على ملعب أليانز ستاديوم في تورينو، ليضمن تأهله إلى الدور التالي.

#ميلان #ايطاليا #روما #اسي ميلان #زلاتان إبراهيموفيتش #مباراة اسي ميلان والنجم الاحمر #اهداف مباراة اسي ميلان والنجم الاحمر #الروسينيري #مباراة روما وسبورتينغ براغا #مانشستر يونايتد #ريال سوسيداد #مانشستر يونايتد وريال سوسيداد #اهداف مباراة مانشستر يونايتد وريال سوسيداد

الأكثر قراءة اليوم

سبب وفاة مشاري البلام - هل هو سني أم شيعي ؟

محلل إسرائيلي يكشف.. هذه هي المفاجآت التي يحضرها كومندو القسام لإسرائيل

الأحمد يتحدث عن موظفي غزة والانتخابات ويؤكد :"لا يمكن أن نقبل بقائمة مشتركة مع حماس"

مسؤول فلسطيني: عودة المناكفات دليل على وجود من لا يريد المصالحة

شاهد .. مسرحية بودي جارد كاملة للزعيم عادل إمام

مهندس فلسطيني من بيت حانون يشارك في مهمة وكالة "ناسا" إلى المريخ (صور وفيديو)

حماس تكشف تفاصيل اجتماع هام لاعضاء مكتبها السياسي برئاسة هنية بشأن الانتخابات

الأخبار الرئيسية

فلسطين

دبلوماسي إسرائيلي: واشنطن غير مكترثة بتسوية الصراع... و”حل الدولتين” شعار فارغ!

الكشف عن تفاصيل اجتماع "مركزية فتح" برئاسة الرئيس عباس

قيادي بحماس يكشف عن خيار حركته المفضل لخوض الانتخابات.. ماذا قال عن اتفاقية غاز غزة؟

نمر: رئيس الوزراء سيعلن الإجراءات الجديدة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا في هذا الموعد

شاهد. وزيرة الصحة تدق ناقوس الخطر: نحن أمام موجة ثالثة وفياتها تشمل فئات عمرية أصغر وبدون أمراض!

اعلان سما رسائل