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ليدي غاغا تعرض نصف مليون دولار مكافأة لمن يعيد كلبيها المسروقين

الجمعة 26 فبراير 2021 04:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليدي غاغا تعرض نصف مليون دولار مكافأة لمن يعيد كلبيها المسروقين



وكالات

عرضت المغنية الأمريكية الشهيرة، ليدي غاغا، مبلغ 500 ألف دولار، مكافأة لمن يعيد إليها كلبيها من فصيلة "البلدوغ الفرنسي"، بعد أن سرقا مساء الأربعاء في هوليوود.

وقال مصدر مقرب من نجمة البوب إن غاغا "عرضت المكافأة لأي شخص لديه كلبيها. ويمكن لأي شخص لديه الكلاب استخدام بريدها الإلكتروني لاستلام المكافأة".

والكلبان اسماهما "كوغي وغوستاف" وهما من فصيل البولدوغ الفرنسي.

وحسب شرطة لوس أنجلوس، كان الضحية يسير مع الكلبين عندما أطلق عليه رجل مجهول النار حوالي الساعة 9:40 مساء بالتوقيت المحلي في شارع نورث سييرا بونيتا، وقالت الشرطة إن الرجل الذي كان ينزه الكلبين نقل إلى المستشفى دون المزيد من التفاصيل.

#ليدي غاغا #كلاب ليدي غاغا #سرقة كلاب ليدي غاغا #فصيلة البلدوغ الفرنسي #كوغي وغوستاف

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